У ISW припускають, що ворог наступає поблизу Куп’янська, щоб відволікти ЗСУ

Інститут вивчення війни (ISW) проаналізував заяви українських військових та російських джерел, щоб визначити мету наступу окупантів поблизу Куп’янська в Харківській області.

«Російські сили могли посилити наступальну активність на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, щоб скористатися оперативною увагою України в інших місцях та відвернути українські підрозділи від важливіших ділянок фронту. Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що українські сили значно посилили оборону на Куп’янському напрямку останніми днями, що вказує на те, що російським силам, можливо, вдалося залучити до цього району додаткові українські сили», – розповіли аналітики ISW.

Також аналітики зазначили, що оголошення про обов’язкову евакуацію з Куп’янська «не обов’язково вказує на те, що українські сили очікують, що російські сили вимагатимуть значних успіхів».

У ISW також проаналізували заяви декількох російських джерел, щодо успіхів РФ на цій ділянці фронту, однак аналітики це не підтверджують.

«ISW не спостерігала візуального підтвердження російських заяв про наступ на північний схід від Куп’янська. Російські блогери неодноразово заявляли про широкий наступ росіян на південний захід від Сватового, в ISW також не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень, попри те, що цим твердженням вже кілька тижнів», – пишуть аналітики.