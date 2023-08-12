В ISW предполагают, что враг наступает вблизи Купянска, чтобы отвлечь ВСУ
Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления украинских военных и российских источников, чтобы определить цель наступления оккупантов вблизи Купянска в Харьковской области.
«Российские силы могли усилить наступательную активность на линии Купянск-Сватово-Кременная, чтобы воспользоваться оперативным вниманием Украины в других местах и отвлечь украинские подразделения от более важных участков фронта. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что украинские силы значительно усилили оборону на Купянском направлении в последние дни, что указывает на то, что российским силам, возможно, удалось привлечь в этот район дополнительные украинские силы», — рассказали аналитики ISW.
Также аналитики отметили, что объявление об обязательной эвакуации из Купянска «не обязательно указывает на то, что украинские силы ожидают, что российские силы будут добиваться значительных успехов».
В ISW также проанализировали заявления нескольких российских источников относительно успехов РФ на этом участке фронта, однако аналитики это не подтверждают.
«ISW не наблюдала визуального подтверждения российских заявлений о наступлении к северо-востоку от Купянска. Российские блоггеры неоднократно заявляли о широком наступлении россиян юго-западнее Сватова, в ISW также не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений, несмотря на то, что этим утверждением уже несколько недель», — пишут аналитики.
Читайте также: Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов
Новости по теме:
Вы читали новость: «В ISW предполагают, что враг наступает вблизи Купянска, чтобы отвлечь ВСУ»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 07:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) проанализировал заявления украинских военных и российских источников, чтобы определить цель наступления оккупантов вблизи Купянска в Харьковской области.".