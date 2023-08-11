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Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов

Общество 19:17   11.08.2023
Елена Нагорная
Враг расширил линию фронта, «серая зона» значительно увеличилась — Синегубов

Штурмовые отряды армии РФ постоянно проводят атаки на Купянском направлении в Харьковской области, но украинские защитники стоят на своих позициях. При этом «серая зона» значительно увеличилась, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.

По его словам, постоянно под обстрелами находятся населенные пункты на севере, это Богодуховский и Харьковский районы, а также на Купянском направлении.

«Там враг ведет наступательные действия, постоянно штурмуя позиции наших военных. И продолжает террор местного населения, обстреливает управляемыми авиабомбами. По этому направлению мы объявили эвакуацию», — напомнил Синегубов.

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«Наши военные на своих позициях стоят, однако враг значительно расширил линию фронта, поскольку постоянно атакует именно штурмовыми отрядами. «Серая зона», которая находится фактически на линии фронта, значительно увеличилась. От этого гражданское население так же страдает», — добавил начальник ХОВА.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 19:17;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Штурмовые отряды армии РФ постоянно проводят атаки на Купянском направлении в Харьковской области, но украинские защитники стоят на своих позициях. При этом «серая зона» значительно увеличилась, сообщил в эфире национального телемарафона начальник ХОВА Олег Синегубов.".