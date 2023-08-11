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В Купянске остается 523 ребенка: Синегубов рассказал о планах эвакуации

Общество 11:20   11.08.2023
Оксана Горун
В Купянске остается 523 ребенка: Синегубов рассказал о планах эвакуации Фото: telegram Олега Синегубова

В прифронтовом городе, по которому ежедневно бьют артиллерией и авиабомбами, продолжает оставаться большее полтысячи детей. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас решают вопрос объявления принудительной эвакуации.

«Районной администрацией было объявлено об обязательной эвакуации гражданского населения из тех населенных пунктов, которые фактически находятся уже на линии фронта, потому что люди, несмотря на то, что их населенные пункты обстреливаются фактически каждый день, все же не желают выезжать из населенных пунктов. Из этих населенных пунктов уже были эвакуированы 33 человека. Параллельно мы объявляем эвакуацию принудительную детей — опять же, с Купянского направления. И сам город Купянск сейчас мы рассматриваем возможность решения о принудительной эвакуации детей. А их в городе проживает 523 по нашим данным», — сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.

Синегубов назвал эвакуацию, объявленную на территории Купянщины «профилактическими мерами».

«Враг постоянно расширяет линию фронта. Наши воины стоят на своих позициях. Однако враг, не имея фактически удачи на линии фронта, бьет по гражданскому населению. У нас почти каждый день по приграничным населенным пунктам — удары авиабомбами, что, конечно, приводит к большим разрушениям и жертвам среди гражданского населения, к сожалению», — отметил начальник ХОВА.

Он сообщил, что места для размещения тех, кого эвакуируют, есть как в Харьковской области, так и за ее пределами.

«33 человека уехали, 10 из них обратились к нам для предоставления им жилья для временного проживания. У нас есть места – в самом Харькове. Если люди не хотят оставаться на территории Харьковской области, у нас есть места на территории Полтавской, Ровенской и других областей. Здесь мы проводим постоянную коммуникацию. Места есть, они зарезервированы. Это, в том числе, общежития вузов, при необходимости мы можем предложить их», — сказал Синегубов.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 11:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В прифронтовом городе, по которому ежедневно бьют артиллерией и авиабомбами, продолжает оставаться большее полтысячи детей. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что сейчас решают вопрос объявления принудительной эвакуации".