На территории Купянской громады очень опасно — начальник Купянской ГВА

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в интервью радио «Свобода» рассказал о ситуации в прифронтовом городе и объявленной эвакуации.

«Сейчас на территории Купянской громады действительно очень опасно. Страна-террорист Россия воюет уже второй год в основном с гражданским населением, с гражданской инфраструктурой, с критической инфраструктурой, и вооружение, которое есть у врага — минометы, РСЗО, артиллерия — они используют ежедневно. Сейчас они начали активно использовать крылатые авиационные бомбы, которые несут за собой очень большие разрушения, и могут нанести большой вред», — рассказал Беседин.

Он пояснил, что сейчас на территории громады объявили обязательную, а не принудительную эвакуацию. То есть пока что люди — на свой страх и риск — еще могут отказаться выезжать из-под обстрелов.

«Алгоритм обязательной эвакуации предусматривает, что если человек отказывается от этой эвакуации, он должен написать официальное заявление, что он берет на себя всю ответственность за то, что остается на той территории, где ведутся активные боевые действия или очень опасно», — пояснил разницу начальник КГВА.

По его словам, в Купянском районе работает колл-центр и «горячие линии», по которым жители могут обратиться за помощью в эвакуации. Также звонки на эту тему принимает Купянская ГВА.

«Их заберут, привезут в областной центр, где будет встреча с социальными работниками, психологами, волонтерами. И дальше они будут решать, оставаться ли в Харькове, или перемещаться в другие, более безопасные, регионы на западне Украины», — пояснил механизм эвакуации Беседин.

Он отметил, что в Харькове и области достаточно возможностей, чтобы принять всех, кого вывезут из Купянской громады. Но людям дают выбор: если они хотят уехать за пределы Харьковщины.

Принудительную эвакуацию в громаде пока не объявляли. Однако такую вероятность — как минимум, для спасения детей — рассматривают.

«Принудительная эвакуация будет осуществлена с одним из родителей или опекунов, сопровождающих ребенка. Если родители не имеют возможности или не могут принять соответствующее решение, мы будем эту ответственность брать на себя и оберегать их в настоящее время от нахождения в опасных местах», — отметил начальник Купянской ГВА.