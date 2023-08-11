На території Куп’янської громади дуже небезпечно – начальник Куп’янської МВА

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в інтерв’ю радіо “Свобода” розповів про ситуацію в прифронтовому місті та оголошену евакуацію.

“На зараз на території Куп’янської громади дійсно дуже небезпечно. Країна-терорист Росія воює вже другий рік здебільшого з цивільним населенням, з цивільною інфраструктурою, з критичною інфраструктурою, й те озброєння, яке є у ворога – міномети, РСЗВ, артилерія – вони використовують щодня. Зараз вони почали активно використовувати крилаті авіаційні бомби, які несуть за собою дуже великі руйнування, й можуть завдати дуже великої шкоди“, — розповів Беседін.

Він пояснив, що наразі на території громади оголосили обов’язкову, а не примусову евакуацію. Тобто поки що люди – на свій страх та ризик – ще можуть відмовитись виїжджати з-під обстрілів.

“Алгоритм обов’язкової евакуації відзначає те, що якщо людина відмовляється від цієї евакуації, вона повинна написати офіційну заяву, що вона бере на себе всю відповідальність за те, що залишається на тій території, де ведуться активні бойові дії або дуже небезпечно”, – пояснив начальник КМВА.

За його словами, в Куп’янському районі працює кол-центр та “гарячі лінії”, якими жителі можуть звернутися за допомогою в евакуації. Також дзвінки на цю тему приймає Куп’янська МВА.

“Людям будуть повідомляти, коли й куди приїде автомобільний транспорт спеціалізований – із волонтерами. Їх заберуть, привезуть до обласного центру, де буде зустріч з соціальними працівниками, психологами, волонтерами, й далі вони вже вирішуватимуть, чи залишатися в Харкові, чи переміщатися в інші, більш безпечні, регіони заходу України“, — пояснив механізм евакуації Беседін.

Він зазначив, що в Харкові та області достатньо можливостей, щоб прийняти всіх, кого вивезуть із Куп’янської громади. Але людям пропонують вибір: якщо вони хочуть виїхати за межі Харківщини.

Примусову евакуацію у громаді наразі не оголошували. Проте таку ймовірність – як мінімум, для порятунку дітей – розглядають.

“Примусова евакуація буде здійснена з одним із батьків або опікунів, які будуть супроводжувати дитину. Якщо батьки не мають можливості або не можуть прийняти відповідне рішення, то ми будемо цю відповідальність брати на себе та убезпечувати їх на даний час від находження в небезпечних місцях“, – зазначив начальник Куп’янської МВА.