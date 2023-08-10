Обов’язкова евакуація на Куп’янщині: на небезпечних територіях – 12 тис людей
Останній тиждень в Куп’янському району спостерігаються потужні обстріли з боку РФ. Через це й прийняли рішення щодо обов’язкової евакуації.
Про це в етері нацмарафону повідомив т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
«Наша задача – попередити і дати механізм людям зберегти своє життя, поїхати на безпечні території і не підпадати під небезпечні обстріли. Таким чином люди можуть виїхати або в місто Харків, або до родичів, або на інші території, де буде їхнє розміщення і де будуть надані всі необхідні послуги : оформлення ВПО, медичні послуги, фінансова підтримка з боку міжнародних організацій. Є гуртожитки в місті Харків, які готові приймати, є певні умови. Ми ще додатково працюємо з іншими областями», – зазначив Канашевич.
Він також заявив, що наразі на територіях, які підпадають під обов’язкову евакуацію мешкають приблизно 12 тис людей, з них 600 – діти. Крім цього зараз розглядають питання щодо примусової евакуації дітей з небезпечних населених пунктів Куп’янщини.
«Ми зараз дуже уважно обробляємо це питання, дивимося на розвиток ситуації, вірогідність того, що таке рішення буде прийняте – воно достатньо високе», – додав Канашевич.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 14:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Останній тиждень в Куп’янському району спостерігаються потужні обстріли з боку РФ. Через це й прийняли рішення щодо обов’язкової евакуації.".