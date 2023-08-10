Обов’язкову евакуацію оголошено в Куп’янському районі (документ)

Куп’янська районна військова адміністрація опублікувала офіційне розпорядження. Евакуацію проводитимуть з кількох громад – зокрема частини самого Куп’янська.

Відповідне розпорядження підписав т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Враховуючи постійні обстріли та зважаючи на безпекову ситуацію на території Куп’янського району, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”: оголосити на деокупованих територіях населених пунктів, наближених до зони бойових дій Дворічанської селищної, Петропавлівської сільської, частково на територіях Кіндрашівської сільської. Курилівської сільської та Куп’янської міської територіальних громад проведення обов’язкової евакуації населення у безпечні регіони України”, – йдеться в документі.

На території безпосередньо Куп’янської громади евакуацію оголосили для мешканців лівого берега річки Оскіл у самому Куп’янську, у селищі Ківшарівка та місті Куп’янськ-Вузловій.

У телеграмі Куп’янської РВА повідомили про доступні способи евакуації.