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Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе (документ)

Общество 11:40   10.08.2023
Оксана Горун
Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе (документ)

Купянская районная военная администрация опубликовала официальное распоряжение. Эвакуация будет из нескольких громад — в том числе, части самого Купянска.

Соответствующее распоряжение подписал вр.и.о. начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь руководствуясь статьями 6, 39, 41 Закона Украины «О местных государственных администрациях»:  объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично — на территориях Кондрашевской сельской. Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — сказано в документе.

Распоряжение об эвакуации из Купянской громады - РВА

На территории непосредственно Купянской громады эвакуацию объявили для жителей левого берега реки Оскол в самом Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой.

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В telegram  Купянской РВА сообщили подробности о доступных способах эвакуации.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 11:40;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянская районная военная администрация опубликовала официальное распоряжение. Эвакуация будет из нескольких громад — в том числе, части самого Купянска".