Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе (документ)

Купянская районная военная администрация опубликовала официальное распоряжение. Эвакуация будет из нескольких громад — в том числе, части самого Купянска.

Соответствующее распоряжение подписал вр.и.о. начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.

«Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь руководствуясь статьями 6, 39, 41 Закона Украины «О местных государственных администрациях»: объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично — на территориях Кондрашевской сельской. Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — сказано в документе.

На территории непосредственно Купянской громады эвакуацию объявили для жителей левого берега реки Оскол в самом Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой.

В telegram Купянской РВА сообщили подробности о доступных способах эвакуации.