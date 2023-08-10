Обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе (документ)
Купянская районная военная администрация опубликовала официальное распоряжение. Эвакуация будет из нескольких громад — в том числе, части самого Купянска.
Соответствующее распоряжение подписал вр.и.о. начальника Купянской РВА Андрей Канашевич.
«Учитывая постоянные обстрелы и ситуацию в сфере безопасности на территории Купянского района, руководствуясь руководствуясь статьями 6, 39, 41 Закона Украины «О местных государственных администрациях»: объявить на деоккупированных территориях населенных пунктов, приближенных к зоне боевых действий Двуречанской поселковой, Петропавловской сельской, частично — на территориях Кондрашевской сельской. Куриловской сельской и Купянской городской территориальных громад проведение обязательной эвакуации населения в безопасные регионы Украины», — сказано в документе.
На территории непосредственно Купянской громады эвакуацию объявили для жителей левого берега реки Оскол в самом Купянске, в поселке Ковшаровка и городе Купянск-Узловой.
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В telegram Купянской РВА сообщили подробности о доступных способах эвакуации.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 11:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Купянская районная военная администрация опубликовала официальное распоряжение. Эвакуация будет из нескольких громад — в том числе, части самого Купянска".