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В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении

Происшествия 11:22   10.08.2023
Оксана Горун
В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении Фото: скрин

Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире нацмарафона заявил, что Купянское направление сейчас является эпицентром боевых действий.

«Сейчас эпицентром боевых действий, где враг концентрирует главные усилия, остается Купянское направление. И то количество сил и средств врага, и его активизация за последнее время на этом участке направлено, скажем так, на попытку переломить ситуацию на этом участке фронта», — сообщил Музычук в эфире нацмарафона.

Он отметил, что под Купянск враг завел десантно-штурмовые подразделения, усиленные танковыми частями. Они действуют при поддержке авиации и артиллерии.

«Все штурмы, все попытки улучшить свое тактическое положение – или там, где, например, наши подразделения пытаются вытеснять врага, на этих участках враг также активно применяет авиацию. Мы видим даже в течение последних недель по сводкам, что ежесуточно происходит более 50 авиационных обстрелов, в отдельные дни даже более 80», — привел данные нацгвардеец.

По его словам, противник постоянно пытается штурмовать позиции защитников Украины. Оккупанты при этом преследуют несколько целей.

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«Противник пытается расширить свой фронт наступления и улучшить свое тактическое положение. В частности, выйти на выгодные географические участки — высоты и природные барьеры — такие, как реки, — отметил Музычук. — Все это направлено для того, конечно, чтобы оттягивать резервы украинских сил на это направление. И одной из целей врага на этом направлении — Купянском – может быть непосредственно выход к Купянску».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 11:22;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире нацмарафона заявил, что Купянское направление сейчас является эпицентром боевых действий".