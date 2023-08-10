В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении
Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире нацмарафона заявил, что Купянское направление сейчас является эпицентром боевых действий.
«Сейчас эпицентром боевых действий, где враг концентрирует главные усилия, остается Купянское направление. И то количество сил и средств врага, и его активизация за последнее время на этом участке направлено, скажем так, на попытку переломить ситуацию на этом участке фронта», — сообщил Музычук в эфире нацмарафона.
Он отметил, что под Купянск враг завел десантно-штурмовые подразделения, усиленные танковыми частями. Они действуют при поддержке авиации и артиллерии.
«Все штурмы, все попытки улучшить свое тактическое положение – или там, где, например, наши подразделения пытаются вытеснять врага, на этих участках враг также активно применяет авиацию. Мы видим даже в течение последних недель по сводкам, что ежесуточно происходит более 50 авиационных обстрелов, в отдельные дни даже более 80», — привел данные нацгвардеец.
По его словам, противник постоянно пытается штурмовать позиции защитников Украины. Оккупанты при этом преследуют несколько целей.
Читайте также: В конституцию РФ хотят вписать Харьковскую область — Портников
«Противник пытается расширить свой фронт наступления и улучшить свое тактическое положение. В частности, выйти на выгодные географические участки — высоты и природные барьеры — такие, как реки, — отметил Музычук. — Все это направлено для того, конечно, чтобы оттягивать резервы украинских сил на это направление. И одной из целей врага на этом направлении — Купянском – может быть непосредственно выход к Купянску».
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Нацгвардии рассказали, что происходит на Купянском направлении»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 11:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире нацмарафона заявил, что Купянское направление сейчас является эпицентром боевых действий".