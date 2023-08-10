В конституцию РФ хотят вписать Харьковскую область — Портников

Армия РФ упорно бьется в районе Купянска не только для того, чтобы отвлечь ВСУ от контрнаступления на юге, считает украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников.

Он подчеркнул: Харьковская операция ВСУ осенью 2022 года разрушила стройные планы Кремля обзавестись еще одним «субъектом Российской Федерации».

«Речь здесь шла не столько о территории, сколько о территориальной единице. Ведь если бы контроль над этой частью Харьковской области не был бы потерян, россияне могли бы и здесь — так, как они это сделали в Херсонской и Запорожской областях (в их оккупированных частях), провести свой фейковый референдум. И тогда в конституцию РФ были бы записаны не только Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области Украины, но и Харьковская, — объяснил Портников логику врага. — Освобождение Харьковщины от врага сделало невозможным проведение любых, даже фейковых голосований жителей относительно присоединения этих территорий к РФ. И теперь у россиян достаточно важная цель — захватить хотя бы часть Харьковщины, чтобы повторить здесь то, что уже было сделано в Крыму, Севастополе, Донеччине, Луганщине, Херсонщине и Запорожье. То есть провести референдум и объявить об аннексии этой территории. В составе РФ должен появиться еще один субъект».

Вписывая полностью незахваченные области Украины целиком в конституцию РФ, Путин, с одной стороны, создает условия для дальнейших мирных переговоров. На них он будет требовать «признания территориальных реалий» — то есть заявлять, что территории, которые есть в российской конституции, РФ никак не может признать украинскими. С другой стороны — действующий президент РФ закладывает почву для неразрешимого территориального конфликта на долгие годы и после своего правления. Ведь механизма изъять территории из перечня в конституции в России просто нет.

Так, Портников считает, что отсутствие определенной военной логики в расходовании сил на захват куска Харьковщины во время контрнаступления ВСУ на юге, компенсируется в РФ политической целесообразностью.

«В этом может быть не очевидной военной логики. Хотя, конечно, можно считать, что это отвлечение определенных сил украинской армии для боев именно на этом – Купянском направлении. Но есть логика политическая. И это не просто логика реванша. Это логика создания предпосылок для дальнейших политических переговоров на российских условиях», — пояснил аналитик.

Он подчеркнул: «Наступление на Купянск – это желание записать в Конституцию РФ два простых слова: «Харьковская область». Именно поэтому мужество наших военных ломает эти амбициозные и циничные планы российского президента и его политического и военного окружения».