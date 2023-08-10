Россияне скинули ФАБ на здание горсовета на Харьковщине ночью — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила управляемой ФАБ-250 по Купянску. Там есть разрушения. Также два человека ранены в селе Кондрашовка Купянского района.

«В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета. В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — написал в telegram Синегубов утром 10 августа.

Также, по его данным, в результате ночного обстрела села Кондрашовка Купянского района ранены 41-летний мужчина и 39-летняя женщина.

В целом в течение прошедших суток россияне обстреливали (в том числе, применяя авиабомбы) населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.