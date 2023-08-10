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Россияне скинули ФАБ на здание горсовета на Харьковщине ночью — Синегубов

Происшествия 08:24   10.08.2023
Оксана Горун
Россияне скинули ФАБ на здание горсовета на Харьковщине ночью — Синегубов Фото: telegram Олега Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила управляемой ФАБ-250 по Купянску. Там есть разрушения. Также два человека ранены  в селе Кондрашовка Купянского района.

«В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета. В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. На эту минуту информация о пострадавших не поступала», — написал в telegram Синегубов утром 10 августа.

Также, по его данным, в результате ночного обстрела села Кондрашовка Купянского района ранены 41-летний мужчина и 39-летняя женщина.

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В целом в течение прошедших суток россияне обстреливали (в том числе, применяя авиабомбы) населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 08:24;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ ударила управляемой ФАБ-250 по Купянску. Там есть разрушения. Также два человека ранены  в селе Кондрашовка Купянского района".