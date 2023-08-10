Live
  • Чт 10.08.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.12
    • 🟢

Три пожара возникли на Харьковщине из-за российских обстрелов — ГСЧС

Происшествия 08:09   10.08.2023
Оксана Горун
Три пожара возникли на Харьковщине из-за российских обстрелов — ГСЧС Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

По информации спасателей, за минувшие сутки оккупанты спровоцировали пожары в районе Купянска и Боровой на Харьковщине.

Днем 9 августа после обстрела горел частный дом в селе Петропавловка Купянского района. Огонь охватил 150 квадратных метров.

«Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 12:50 и ликвидировали его окончательно в 13:10. Жертв и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще два пожара вчера из-за обстрелов армии РФ случились в Боровской громаде.

В селе Первомайское артиллерийский снаряд попал в частный дом. Произошел пожар на площади 56 квадратных метров. Его потушили в течение часа. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся обстрелах и атаках врага на Харьковщине

«В 19:25 поступила информация о том, что в результате массированного обстрела с. Чернещина той же Боровской громады загорелся частный дом и хозяйственное сооружение. Однако из-за того, что враг не прекращал наносить артиллерийские удары, добраться до места пожара спасателям было невозможно», — проинформировали в ГСЧС.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении
Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении
09.08.2023, 23:19
После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов
После Победы недостойных из списка почетных граждан Харькова удалят – Терехов
09.08.2023, 17:54
Россияне скинули ФАБ на здание горсовета на Харьковщине ночью — Синегубов
Россияне скинули ФАБ на здание горсовета на Харьковщине ночью — Синегубов
10.08.2023, 08:24
Разрушение имения митрополита Онуфрия в центре Харькова: полиция открыла дело
Разрушение имения митрополита Онуфрия в центре Харькова: полиция открыла дело
09.08.2023, 20:16
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
09.08.2023, 11:18
Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб
Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб
09.08.2023, 19:06

Новости по теме:

07:17
Генштаб ВСУ сообщил о продолжающихся обстрелах и атаках врага на Харьковщине
19:06
Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб
14:53
Враг снова ударил по Купянщине: горел частный дом (фото)
14:07
Власти Купянщины призывают жителей «принять решение» об эвакуации
11:43
В Харькове «Таврия» влетела в яму и загорелась (видео пожара)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Три пожара возникли на Харьковщине из-за российских обстрелов — ГСЧС»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 08:09;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации спасателей, за минувшие сутки оккупанты спровоцировали пожары в районе Купянска и Боровой на Харьковщине".