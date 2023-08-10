Три пожара возникли на Харьковщине из-за российских обстрелов — ГСЧС

По информации спасателей, за минувшие сутки оккупанты спровоцировали пожары в районе Купянска и Боровой на Харьковщине.

Днем 9 августа после обстрела горел частный дом в селе Петропавловка Купянского района. Огонь охватил 150 квадратных метров.

«Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 12:50 и ликвидировали его окончательно в 13:10. Жертв и пострадавших нет», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Еще два пожара вчера из-за обстрелов армии РФ случились в Боровской громаде.

В селе Первомайское артиллерийский снаряд попал в частный дом. Произошел пожар на площади 56 квадратных метров. Его потушили в течение часа. Обошлось без пострадавших.

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«В 19:25 поступила информация о том, что в результате массированного обстрела с. Чернещина той же Боровской громады загорелся частный дом и хозяйственное сооружение. Однако из-за того, что враг не прекращал наносить артиллерийские удары, добраться до места пожара спасателям было невозможно», — проинформировали в ГСЧС.