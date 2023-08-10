Три пожежі виникли на Харківщині через російські обстріли – ДСНС

За інформацією рятувальників, минулої доби окупанти спровокували пожежі в районі Куп’янська та Борової на Харківщині.

Вдень 9 серпня після обстрілу горів приватний будинок у селі Петропавлівка Куп’янського району. Вогонь охопив 150 квадратних метрів.

“Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10. Жертв та постраждалих немає”, – зазначили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Ще дві пожежі вчора через обстріл армії РФ сталися в Борівській громаді.

У селі Першотравневе артилерійський снаряд потрапив до приватного будинку. Сталася пожежа на площі 56 квадратних метрів. Її загасили протягом години. Обійшлося без постраждалих.

“О 19:25 надійшла інформація про те, що в результаті масованого обстрілу с. Чернещина тієї ж Борівської громади зайнявся приватний будинок та господарча споруда. Однак через те, що ворог не припиняв завдавати артилерійських ударів, дістатися місця пожежі рятувальникам було неможливо”, – поінформували в ДСНС.