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Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли й атаки ворога на Харківщині, що тривають

Події 07:17   10.08.2023
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли й атаки ворога на Харківщині, що тривають

Армія РФ атакувала на Куп’янському напрямку кілька разів протягом доби, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, це, зокрема, Червона Зоря, Малі Проходи, Гатище, Варварівка, Рублене та Одрадне на Харківщині. На Куп’янському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Дворічна, Масютівка, Петропавлівка, Кучерівка, Кислівка Харківської області“, – поінформували в Генштабі.

Загалом за добу армія РФ завдала по Україні три ракетні та 50 авіаційних ударів, здійснила 59 обстрілів з РСЗВ.

На фронті сталося 30 бойових зіткнень.

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Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один – по зенітно-ракетному комплексу та ще один – по логістичному хабу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили три пункти управління, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби противника та важливий об’єкт противника“, – перерахували в ГШ.

Автор: Оксана Горун
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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала на Куп’янському напрямку кілька разів протягом доби, повідомляє в ранковому зведенні Генштаб".