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Не просто так там Сирський перебуває – експерт про Куп’янський напрямок

Політика 23:19   09.08.2023
Олена Нагорна
Не просто так там Сирський перебуває – експерт про Куп’янський напрямок

Армія РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом місяця не може досягти жодної з поставлених задач – зайняти нові, вигідніші рубежі та відтягнути до місць своїх атак сили оборони України.

Таку думку український військовий експерт, полковник запасу Роман Світан висловив в етері YouTube-каналу «Фабрика новин».

“Зараз там кілька бригад підготовлених для виконання бойових завдань. Вони вже місяць намагаються їх виконувати. І Сирський (командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський – ред.) має рацію, там система оборони побудована так, що малими силами, менше в рази, ніж у росіян, ми утримуємо цей напрямок. Там гарна для активної оборони поверхня. Наступати широким фронтом не виходить. У росіян максимум фронт був шириною близько 10 кілометрів. Більше у них не виходить, бо затиснуті озерами, річками. Розвернутися там просто нема де. Це чотири річки: Оскіл, Жеребець, Красна та Сіверський Донець. Цим користуються наші частини в обороні. Для того, щоб не дати росіянам рушити, і ми їм практично не даємо. Тобто плюс-мінус йде там кілька кілометрів, але це не глобально”, – каже Світан.

Також, за його словами, росіянам не вдається змусити перекинути українські частини та резерви на зміцнення цього напрямку.

“Сил та засобів (України – ред.), які зараз там використовуються, поки що достатньо. Використовуються переважно оперативні резерви, які перекидаються, можливо. Роковими дорогами вздовж лінії фронту з перекиданням з Донецького напрямку на Луганський, з Луганського на Донецький. Тобто йде маневр резервів. Не просто так там Сирський перебуває. Генерал розуміється на цій темі. Він знає, що робити, коли заявляє, що ворог не зрушить, не пройде”, — додав Світан.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський 8 серпня повідомив, що працював із командирами в районі бойових дій на Куп’янському напрямку.

Читайте також: Атаки армії РФ відбиті на Харківщині на Куп’янському напрямку – Генштаб

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 23:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ на Куп’янсько-Лиманському напрямку протягом місяця не може досягти жодної з поставлених задач – зайняти нові, вигідніші рубежі та відтягнути до місць своїх атак сили оборони України.".