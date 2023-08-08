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Сирський приїхав у район бойових дій на Куп’янському напрямку

Суспільство 23:54   08.08.2023
Олена Нагорна
Сирський приїхав у район бойових дій на Куп’янському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 8 серпня працює з командирами у районі бойових дій на Куп’янському напрямку.

Про це Сирський поінформував у телеграмі.

Він зазначив, що спільно ухвалюють “усі необхідні оперативні рішення”.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 23:54;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 8 серпня працює з командирами у районі бойових дій на Куп’янському напрямку.".