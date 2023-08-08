Сирський приїхав у район бойових дій на Куп’янському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 8 серпня працює з командирами у районі бойових дій на Куп’янському напрямку.

Про це Сирський поінформував у телеграмі.

Він зазначив, що спільно ухвалюють “усі необхідні оперативні рішення”.