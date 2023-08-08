Сирський приїхав у район бойових дій на Куп’янському напрямку
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 8 серпня працює з командирами у районі бойових дій на Куп’янському напрямку.
Про це Сирський поінформував у телеграмі.
Він зазначив, що спільно ухвалюють “усі необхідні оперативні рішення”.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 23:54;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що 8 серпня працює з командирами у районі бойових дій на Куп’янському напрямку.".