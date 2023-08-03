ЗСУ щодня зривають плани ворога на Куп’янсько-Лиманському напрямку – Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський розглянув із командирами питання адекватного реагування на наступальні дії супротивника на Лиманському та Куп’янському напрямках.

Також обговорювали підвищення ефективності вогневого ураження ворога, боротьбу з дронами та забезпечення дій українських військ, повідомляє Military Media Center із посиланням на Сирського.

“В умовах продовження активних наступальних дій супротивника на Купʼянському та Лиманському напрямках наші війська щоденно зривають його плани щодо прориву нашої оборони, завдають суттєвих втрат в особовому складі та техніці, зменшують наступальний потенціал ворожих військ”, – зазначив Сирський.

На Бахмутському напрямку, за його словами, ЗСУ продовжують наступальні дії, звільняючи території в умовах сильного опору ворога.