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Боєць 92-ї ОМБр розповів, як стримують армію РФ на Куп’янському напрямку

Суспільство 18:45   03.08.2023
Олена Нагорна
Боєць 92-ї ОМБр розповів, як стримують армію РФ на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку військам РФ, попри їхні активні спроби прорвати українську оборону, не вдається хоч якось просунутися, розповів в етері національного телемарафону молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки 92-ї ОМБр Олесь Маляревич.

Він зазначив, що на Куп’янському напрямку українські захисники перебувають в активній обороні.

“Уже другий тиждень, а може й більше, вони намагаються штурмувати по всій лінії зіткнення Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Де досить довга лінія фронту. У декількох місцях вони намагаються прорватися, але попри складність ситуації та кількість особового складу та техніки ворога – ситуація наразі стабілізована. Їм не вдається хоч якось просунутися на нашу територію і досягнути нових рубежів. Усі сили та засоби спрямовані на те, щоб їхній план із захоплення лівого берега ріки Оскіл не був реалізований”, – підкреслив Маляревич.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 18:45;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку військам РФ, попри їхні активні спроби прорвати українську оборону, не вдається хоч якось просунутися, розповів в етері національного телемарафону молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки 92-ї ОМБр Олесь Маляревич.".