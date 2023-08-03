Боєць 92-ї ОМБр розповів, як стримують армію РФ на Куп’янському напрямку

На Куп’янському напрямку військам РФ, попри їхні активні спроби прорвати українську оборону, не вдається хоч якось просунутися, розповів в етері національного телемарафону молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки 92-ї ОМБр Олесь Маляревич.

Він зазначив, що на Куп’янському напрямку українські захисники перебувають в активній обороні.

“Уже другий тиждень, а може й більше, вони намагаються штурмувати по всій лінії зіткнення Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Де досить довга лінія фронту. У декількох місцях вони намагаються прорватися, але попри складність ситуації та кількість особового складу та техніки ворога – ситуація наразі стабілізована. Їм не вдається хоч якось просунутися на нашу територію і досягнути нових рубежів. Усі сили та засоби спрямовані на те, щоб їхній план із захоплення лівого берега ріки Оскіл не був реалізований”, – підкреслив Маляревич.