Боєць 92-ї ОМБр розповів, як стримують армію РФ на Куп’янському напрямку
На Куп’янському напрямку військам РФ, попри їхні активні спроби прорвати українську оборону, не вдається хоч якось просунутися, розповів в етері національного телемарафону молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки 92-ї ОМБр Олесь Маляревич.
Він зазначив, що на Куп’янському напрямку українські захисники перебувають в активній обороні.
“Уже другий тиждень, а може й більше, вони намагаються штурмувати по всій лінії зіткнення Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Де досить довга лінія фронту. У декількох місцях вони намагаються прорватися, але попри складність ситуації та кількість особового складу та техніки ворога – ситуація наразі стабілізована. Їм не вдається хоч якось просунутися на нашу територію і досягнути нових рубежів. Усі сили та засоби спрямовані на те, щоб їхній план із захоплення лівого берега ріки Оскіл не був реалізований”, – підкреслив Маляревич.
Читайте також: Ворог намагається атакувати в районі Синьківки на Харківщині – ЗСУ
Новини за темою:
Ви читали новину: «Боєць 92-ї ОМБр розповів, як стримують армію РФ на Куп’янському напрямку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 18:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку військам РФ, попри їхні активні спроби прорвати українську оборону, не вдається хоч якось просунутися, розповів в етері національного телемарафону молодший сержант роти ударних БпЛА та артилерійської розвідки 92-ї ОМБр Олесь Маляревич.".