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Ворог намагається атакувати в районі Синьківки на Харківщині – ЗСУ

Суспільство 13:12   03.08.2023
Вікторія Яковенко
Ворог намагається атакувати в районі Синьківки на Харківщині – ЗСУ

За добу армія РФ 15 разів намагалася атакувати українські позиції поблизу Синьківки в Харківській області, а також Новоселівського і Білогорівки на Луганщині.

Крім цього на Куп’янському напрямку окупанти 496 разів обстріляли позиції українських воїнів, також ворог здійснив 15 авіанальотів. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«62 окупанти знищені під час відбиття атак, 105 зазнали поранень. Знищено два танки Т-80, БМП, гранатомет СПГ-9, два безпілотники, три польових склади з боєприпасами, п’ять вантажівок, які перевозили боєприпаси», – розповів Череватий.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 13:12;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу армія РФ 15 разів намагалася атакувати українські позиції поблизу Синьківки в Харківській області, а також Новоселівського і Білогорівки на Луганщині.".