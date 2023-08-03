Ворог намагається атакувати в районі Синьківки на Харківщині – ЗСУ

За добу армія РФ 15 разів намагалася атакувати українські позиції поблизу Синьківки в Харківській області, а також Новоселівського і Білогорівки на Луганщині.

Крім цього на Куп’янському напрямку окупанти 496 разів обстріляли позиції українських воїнів, також ворог здійснив 15 авіанальотів. Про це в етері нацмарафону повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

«62 окупанти знищені під час відбиття атак, 105 зазнали поранень. Знищено два танки Т-80, БМП, гранатомет СПГ-9, два безпілотники, три польових склади з боєприпасами, п’ять вантажівок, які перевозили боєприпаси», – розповів Череватий.