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Враг пытается атаковать в районе Синьковки на Харьковщине — ВСУ

Общество 13:12   03.08.2023
Виктория Яковенко
Враг пытается атаковать в районе Синьковки на Харьковщине — ВСУ

За сутки армия РФ 15 раз пыталась атаковать украинские позиции вблизи Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Белогоровки в Луганской области.

Кроме этого на Купянском направлении оккупанты 496 раз обстреляли позиции украинских воинов, также враг совершил 15 авианалетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«62 оккупанта уничтожены во время отражения атак, 105 получили ранения. Уничтожены два танка Т-80, БМП, гранатомет СПГ-9, два беспилотника, три полевых склада с боеприпасами, пять грузовиков, перевозивших боеприпасы», — рассказал Череватый.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 13:12;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ 15 раз пыталась атаковать украинские позиции вблизи Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Белогоровки в Луганской области.".