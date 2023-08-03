Враг пытается атаковать в районе Синьковки на Харьковщине — ВСУ

За сутки армия РФ 15 раз пыталась атаковать украинские позиции вблизи Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Белогоровки в Луганской области.

Кроме этого на Купянском направлении оккупанты 496 раз обстреляли позиции украинских воинов, также враг совершил 15 авианалетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

«62 оккупанта уничтожены во время отражения атак, 105 получили ранения. Уничтожены два танка Т-80, БМП, гранатомет СПГ-9, два беспилотника, три полевых склада с боеприпасами, пять грузовиков, перевозивших боеприпасы», — рассказал Череватый.