Враг пытается атаковать в районе Синьковки на Харьковщине — ВСУ
За сутки армия РФ 15 раз пыталась атаковать украинские позиции вблизи Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Белогоровки в Луганской области.
Кроме этого на Купянском направлении оккупанты 496 раз обстреляли позиции украинских воинов, также враг совершил 15 авианалетов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
«62 оккупанта уничтожены во время отражения атак, 105 получили ранения. Уничтожены два танка Т-80, БМП, гранатомет СПГ-9, два беспилотника, три полевых склада с боеприпасами, пять грузовиков, перевозивших боеприпасы», — рассказал Череватый.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 13:12;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки армия РФ 15 раз пыталась атаковать украинские позиции вблизи Синьковки в Харьковской области, а также Новоселовского и Белогоровки в Луганской области.".