Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про атаки на місто, що почастішали.

“Наше місто було без обстрілів. Почав повертатися бізнес у місто, я дуже радію цьому. Але за останній тиждень були два потужні обстріли – перш за все, обстріл, який був здійснений ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі (на жаль, є один постраждалий). Крім цього, були удари вже “Шахедами”, які прилетіли до цивільних об’єктів – об’єктів освіти. Був зруйнований освітній гуртожиток. Можу сказати, що тактика змінюється в росіян“, – сказав Терехов.

Він зазначив, що в результаті останніх атак, крім об’єктів, по яких припали удари, було пошкоджено й будинки харків’ян.

“Зараз комунальні служби завершують вживати заходи, щоб локалізувати це. Уже вставляються вікна, ремонтуються покрівлі”, – повідомив мер Харкова.