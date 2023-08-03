Тактика у росіян змінюється – Терехов про обстріли Харкова
Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про атаки на місто, що почастішали.
“Наше місто було без обстрілів. Почав повертатися бізнес у місто, я дуже радію цьому. Але за останній тиждень були два потужні обстріли – перш за все, обстріл, який був здійснений ракетами С-300 по цивільній інфраструктурі (на жаль, є один постраждалий). Крім цього, були удари вже “Шахедами”, які прилетіли до цивільних об’єктів – об’єктів освіти. Був зруйнований освітній гуртожиток. Можу сказати, що тактика змінюється в росіян“, – сказав Терехов.
Він зазначив, що в результаті останніх атак, крім об’єктів, по яких припали удари, було пошкоджено й будинки харків’ян.
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“Зараз комунальні служби завершують вживати заходи, щоб локалізувати це. Уже вставляються вікна, ремонтуються покрівлі”, – повідомив мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 09:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону повідомив про атаки на місто, що почастішали".