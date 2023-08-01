Live
  • Вт 01.08.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.32
    • 🟢

Терехов: про БпЛА, що не долетіли, розбір завалів і ситуацію зі світлом

Події 09:37   01.08.2023
Олена Нагорна
Терехов: про БпЛА, що не долетіли, розбір завалів і ситуацію зі світлом

У Харкові комунальники розбирають завали гуртожитку у Салтівському районі, частково зруйнованого дроном-камікадзе у ніч проти 1 серпня. Окрім цього удару неподалік було влучання в землю. Там комунальні служби також ліквідовують наслідки, щоби відкрити рух для авто.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у етері національного телемарафону.

“Було три влучання. Одне влучання було у гуртожиток, який ми зараз будемо розбирати разом з працівниками ДСНС. Усі наші комунальні підприємства працювали всю ніч, щоб розібрати завали, які були. Крім цього, дійсно, є влучання в центральну частину міста. Є один постраждалий, він зараз знаходиться в лікарні. Крім цього, неподалік було ще одне влучання у проїжджу частину. Зараз там теж працюють наші комунальні служби, щоб навести порядок і дати проїзд автівкам”, – зазначив Терехов.

Він уточнив, що гуртожиток не використовувався за призначенням, студенти там не мешкали. На ліквідацію наслідків атаки знадобиться один-два дні.

За даними міського голови, росіяни запустили близько десяти “Шахедів” по Харкову, але завдяки роботі українських військових долетіли до міста лише три, які й завдали руйнувань.

Перебоїв з електро- та водопостачанням у Харкові немає, додав мер.

Як повідомляли в облпрокуратурі, БпЛА «Шахед» у Харкові росіяни запустили близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області. Один із дронів зруйнував триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — рятувальники гасили масштабну пожежу. Ще три влучання були зафіксовані на території спортивного об’єкта у Шевченківському районі — там постраждав чоловік, пожежі не було. За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, по Харкову запустили п’ять дронів-камікадзе.

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Не завжди вдається знищувати – Повітряні сили про атаку дронів на Харків
Не завжди вдається знищувати – Повітряні сили про атаку дронів на Харків
01.08.2023, 09:08
Внаслідок удару по спорткомплексу поранено 63-річного чоловіка – Синєгубов
Внаслідок удару по спорткомплексу поранено 63-річного чоловіка – Синєгубов
01.08.2023, 08:45
Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії
Сьогодні 1 серпня: яке свято та день в історії
01.08.2023, 06:00
Харків атакували дронами-камікадзе, на місці “прильоту” пожежа – Синєгубов
Харків атакували дронами-камікадзе, на місці “прильоту” пожежа – Синєгубов
01.08.2023, 00:58
Шахеди по Харкову запустили з Бєлгородщини: подробиці і відео від прокуратури
Шахеди по Харкову запустили з Бєлгородщини: подробиці і відео від прокуратури
01.08.2023, 07:24
Терехов: три “прильоти” в Харкові, дрон зруйнував два поверхи гуртожитку
Терехов: три “прильоти” в Харкові, дрон зруйнував два поверхи гуртожитку
01.08.2023, 01:13

Новини за темою:

09:08
Не завжди вдається знищувати – Повітряні сили про атаку дронів на Харків
08:45
Внаслідок удару по спорткомплексу поранено 63-річного чоловіка – Синєгубов
08:09
Як бійці ДСНС гасили будівлю ПТУ в Харкові, по якій вдарив дрон (фото)
07:43
Генштаб ЗСУ по Харківщині: відбита атака РФ, обстріли та авіаудар
07:24
Шахеди по Харкову запустили з Бєлгородщини: подробиці і відео від прокуратури

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Терехов: про БпЛА, що не долетіли, розбір завалів і ситуацію зі світлом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 09:37;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові комунальники розбирають завали гуртожитку у Салтівському районі, частково зруйнованого дроном-камікадзе у ніч проти 1 серпня. Окрім цього удару неподалік було влучання в землю. Там комунальні служби також ліквідовують наслідки, щоби відкрити рух для авто.".