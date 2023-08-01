Терехов: про БпЛА, що не долетіли, розбір завалів і ситуацію зі світлом

У Харкові комунальники розбирають завали гуртожитку у Салтівському районі, частково зруйнованого дроном-камікадзе у ніч проти 1 серпня. Окрім цього удару неподалік було влучання в землю. Там комунальні служби також ліквідовують наслідки, щоби відкрити рух для авто.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив у етері національного телемарафону.

“Було три влучання. Одне влучання було у гуртожиток, який ми зараз будемо розбирати разом з працівниками ДСНС. Усі наші комунальні підприємства працювали всю ніч, щоб розібрати завали, які були. Крім цього, дійсно, є влучання в центральну частину міста. Є один постраждалий, він зараз знаходиться в лікарні. Крім цього, неподалік було ще одне влучання у проїжджу частину. Зараз там теж працюють наші комунальні служби, щоб навести порядок і дати проїзд автівкам”, – зазначив Терехов.

Він уточнив, що гуртожиток не використовувався за призначенням, студенти там не мешкали. На ліквідацію наслідків атаки знадобиться один-два дні.

За даними міського голови, росіяни запустили близько десяти “Шахедів” по Харкову, але завдяки роботі українських військових долетіли до міста лише три, які й завдали руйнувань.

Перебоїв з електро- та водопостачанням у Харкові немає, додав мер.

Як повідомляли в облпрокуратурі, БпЛА «Шахед» у Харкові росіяни запустили близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області. Один із дронів зруйнував триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — рятувальники гасили масштабну пожежу. Ще три влучання були зафіксовані на території спортивного об’єкта у Шевченківському районі — там постраждав чоловік, пожежі не було. За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, по Харкову запустили п’ять дронів-камікадзе.