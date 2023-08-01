Не завжди вдається знищувати – Повітряні сили про атаку дронів на Харків

У ніч проти 1 серпня росіяни запустили по Харкову п’ять дронів-камікадзе “Шахед”, повідомив в етері національного телемарафону речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

“Є питання – начебто вчора збили, позавчора не збили. Така ситуація, як із балістичним озброєнням та артилерією. Чим ближче до місця влучання від місця пуску, тим більше у ворога шансів зробити свої злочинні дії. Курська область дуже близько до Харківщини, фактично це прифронтовий регіон. Не завжди вдається знищувати, особливо вночі. Ворог несподівано завдає ударів. Тому інколи результати не зовсім втішні щодо збиття тієї чи іншої повітряної цілі”, – сказав Ігнат.

За його словами, загальний відсоток збиття безпілотників українськими захисниками становить близько 75%.

“Зрозуміло, що ворог буде нарощувати виробництво БпЛА. Він має постачання з Ірану і може їх робити на своїй території”, – додав Ігнат.

Як повідомляли в облпрокуратурі, БпЛА «Шахед» у Харкові росіяни запустили близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області. Один із дронів зруйнував триповерхову будівлю навчального закладу в Салтівському районі — рятувальники гасили масштабну пожежу. Ще три влучання були зафіксовані на території спортивного об’єкта у Шевченківському районі — там постраждав чоловік, пожежі не було.