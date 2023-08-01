Не всегда удается уничтожать — Воздушные силы про атаку дронов на Харьков
В ночь на 1 августа россияне запустили по Харькову пять дронов-камикадзе «Шахед», сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Есть вопросы — вроде вчера сбили, позавчера не сбили. Такая ситуация, как с баллистическим вооружением и артиллерией. Чем ближе к месту попадания от места пуска, тем больше у врага шансов совершить свои преступные действия. Курская область очень близко к Харьковщине, фактически это прифронтовой регион. Не всегда удается уничтожать, особенно ночью. Враг неожиданно наносит удары. Поэтому иногда результаты не совсем утешительные по сбиванию той или иной воздушной цели», — сказал Игнат.
По его словам, общий процент сбития беспилотников украинскими защитниками составляет около 75%.
«Понятно, что враг будет наращивать производство БпЛА. Он имеет поставки из Ирана и может их делать на своей территории», — добавил Игнат.
Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Один из дронов разрушил трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе Харькова — спасатели тушили масштабный пожар. Еще три попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе — там пострадал мужчина, пожара не было.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 09:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 1 августа россияне запустили по Харькову пять дронов-камикадзе «Шахед», сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.".