Не всегда удается уничтожать — Воздушные силы про атаку дронов на Харьков

В ночь на 1 августа россияне запустили по Харькову пять дронов-камикадзе «Шахед», сообщил в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Есть вопросы — вроде вчера сбили, позавчера не сбили. Такая ситуация, как с баллистическим вооружением и артиллерией. Чем ближе к месту попадания от места пуска, тем больше у врага шансов совершить свои преступные действия. Курская область очень близко к Харьковщине, фактически это прифронтовой регион. Не всегда удается уничтожать, особенно ночью. Враг неожиданно наносит удары. Поэтому иногда результаты не совсем утешительные по сбиванию той или иной воздушной цели», — сказал Игнат.

По его словам, общий процент сбития беспилотников украинскими защитниками составляет около 75%.

«Понятно, что враг будет наращивать производство БпЛА. Он имеет поставки из Ирана и может их делать на своей территории», — добавил Игнат.

Как сообщали в облпрокуратуре, БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области. Один из дронов разрушил трехэтажное здание учебного заведения в Салтовском районе Харькова — спасатели тушили масштабный пожар. Еще три попадания были зафиксированы на территории спортивного объекта в Шевченковском районе — там пострадал мужчина, пожара не было.