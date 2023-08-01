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БпЛА по Харькову запустили с Белгородщины: подробности и видео от прокуратуры

Происшествия 07:24   01.08.2023
Елена Нагорная
БпЛА по Харькову запустили с Белгородщины: подробности и видео от прокуратуры

БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Попадания были в здание одного из учебных заведений на территории Салтовского района и по зданию одного из спортивных объектов Шевченковского района. Там на месте получил телесные повреждения охранник этого объекта. Он был госпитализирован», — рассказал Чубенко.

По факту ударов открыто уголовное производство по ч.1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны).

Видео: Харьковская облпрокуратура

Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте попадания возник пожар. Позже Терехов написал, что зафиксированы три «прилета» в густо населенных районах города, и один из дронов разрушил два этажа общежития. О раненом в центре города мужчине сообщил начальник облуправления Нацполиции Владимир Тимошко.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 07:24;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "БпЛА «Шахед» по Харькову россияне запустили около полуночи 1 августа с территории Белгородской области, сообщил спикер облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.".