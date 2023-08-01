Харьков атаковали дронами-камикадзе, на месте «прилета» пожар — Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Около полуночи 1 августа РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе, на месте попадания возник пожар.
Все экстренные службы работают, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Информация о пострадавших не поступала, информирует Синегубов со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи.
Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 00:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи 1 августа РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе, на месте попадания возник пожар.".