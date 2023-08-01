Харьков атаковали дронами-камикадзе, на месте «прилета» пожар — Синегубов

Около полуночи 1 августа РФ атаковала Харьков дронами-камикадзе, на месте попадания возник пожар.

Все экстренные службы работают, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Информация о пострадавших не поступала, информирует Синегубов со ссылкой на данные Областного центра экстренной медицинской помощи.

Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города.