Харьковчане пишут о перебоях со светом после атаки БпЛА: информация облэнерго
Харьковчане в социальных сетях сообщают, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» около полуночи 1 августа в отдельных районах мигал свет. Некоторые пишут, что электричество пропало.
Руководитель пресс-службы «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко прокомментировал МГ «Объектив», что город Харьков и область со светом.
Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 00:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане в социальных сетях сообщают, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» около полуночи 1 августа в отдельных районах мигал свет. Некоторые пишут, что электричество пропало.".