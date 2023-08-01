Харьковчане пишут о перебоях со светом после атаки БпЛА: информация облэнерго

Харьковчане в социальных сетях сообщают, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» около полуночи 1 августа в отдельных районах мигал свет. Некоторые пишут, что электричество пропало.

Руководитель пресс-службы «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко прокомментировал МГ «Объектив», что город Харьков и область со светом.

Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города.