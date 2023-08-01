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Харьковчане пишут о перебоях со светом после атаки БпЛА: информация облэнерго

Общество 00:44   01.08.2023
Елена Нагорная
Харьковчане пишут о перебоях со светом после атаки БпЛА: информация облэнерго

Харьковчане в социальных сетях сообщают, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» около полуночи 1 августа в отдельных районах мигал свет. Некоторые пишут, что электричество пропало.

Руководитель пресс-службы «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко прокомментировал МГ «Объектив», что город Харьков и область со светом.

Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Мэр Игорь Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 00:44;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчане в социальных сетях сообщают, что во время атаки вражеских беспилотников «Шахед» около полуночи 1 августа в отдельных районах мигал свет. Некоторые пишут, что электричество пропало.".