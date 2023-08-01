Харків’яни пишуть про перебої зі світлом після атаки БпЛА: коментар обленерго
Харків’яни в соціальних мережах повідомляють, що під час атаки ворожих безпілотників “Шахед” приблизно опівночі 1 серпня в окремих районах блимало світло. Дехто пише, що електрика зникла.
Керівник пресслужби “Харківобленерго” Володимир Скічко прокоментував МГ “Об’єктив”, що місто Харків та область зі світлом.
Нагадаємо, що приблизно опівночі в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харків’яни пишуть про перебої зі світлом після атаки БпЛА: коментар обленерго»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 00:44;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’яни в соціальних мережах повідомляють, що під час атаки ворожих безпілотників “Шахед” приблизно опівночі 1 серпня в окремих районах блимало світло. Дехто пише, що електрика зникла.".