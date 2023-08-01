Харків’яни пишуть про перебої зі світлом після атаки БпЛА: коментар обленерго

Харків’яни в соціальних мережах повідомляють, що під час атаки ворожих безпілотників “Шахед” приблизно опівночі 1 серпня в окремих районах блимало світло. Дехто пише, що електрика зникла.

Керівник пресслужби “Харківобленерго” Володимир Скічко прокоментував МГ “Об’єктив”, що місто Харків та область зі світлом.

Нагадаємо, що приблизно опівночі в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста.