Харків атакували дронами-камікадзе, на місці “прильоту” пожежа – Синєгубов
Фото: пресслужба ХОВА
Близько опівночі 1 серпня РФ атакувала Харків дронами-камікадзе, на місці влучання виникла пожежа.
Усі екстрені служби працюють, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Інформація про постраждалих не надходила, інформує Синєгубов з посиланням на дані Обласного центру екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, що приблизно опівночі в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 00:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько опівночі 1 серпня РФ атакувала Харків дронами-камікадзе, на місці влучання виникла пожежа.".