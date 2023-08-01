Харків атакували дронами-камікадзе, на місці “прильоту” пожежа – Синєгубов

Близько опівночі 1 серпня РФ атакувала Харків дронами-камікадзе, на місці влучання виникла пожежа.

Усі екстрені служби працюють, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Інформація про постраждалих не надходила, інформує Синєгубов з посиланням на дані Обласного центру екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що приблизно опівночі в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Мер Ігор Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста.