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В результате атаки дронов на Харьков есть раненый, враг проверял ПВО — Тимошко

Происшествия 01:51   01.08.2023
Елена Нагорная
В результате атаки дронов на Харьков есть раненый, враг проверял ПВО — Тимошко

В результате атаки вражеских беспилотников около полуночи 1 августа в Харькове предварительно пострадал один человек. Это мужчина, который получил ранения в центре города.

Об этом начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил изданию «Суспільне Харків».

По его данным, зафиксировано два попадания: одно — в здание ПТУ, второе — в центральной части города, где и получил ранения мужчина. В здании ПТУ, предварительно, людей не было.

Тимошко говорит, что было около шести-семи дронов. По версии правоохранителя, РФ проверяет систему противовоздушной обороны.

Никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было, подчеркнул Тимошко.

Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте попадания возник пожар. Позже Терехов написал, что зафиксированы три «прилета» в густо населенных районах города, и один из дронов разрушил два этажа общежития.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 01:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате атаки вражеских беспилотников около полуночи 1 августа в Харькове предварительно пострадал один человек. Это мужчина, который получил ранения в центре города.".