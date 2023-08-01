Терехов: три «прилета» в Харькове, дрон частично разрушил общежитие, там пожар
Вследствие атаки вражеских беспилотников в Харькове около полуночи 1 августа зафиксированы три попадания в густо населенных районах.
«Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших пока уточняется», — пишет мэр.
Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте попадания возник пожар.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 01:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вследствие атаки вражеских беспилотников в Харькове около полуночи 1 августа зафиксированы три попадания в густо населенных районах.".