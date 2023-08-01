Терехов: три «прилета» в Харькове, дрон частично разрушил общежитие, там пожар

Вследствие атаки вражеских беспилотников в Харькове около полуночи 1 августа зафиксированы три попадания в густо населенных районах.

«Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших пока уточняется», — пишет мэр.

Напомним, что около полуночи в Харькове прогремели по меньшей мере три взрыва. Терехов сообщил, что армия РФ атаковала дронами Шевченковский район города. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что на месте попадания возник пожар.