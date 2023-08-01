Терехов: три “прильоти” в Харкові, дрон зруйнував два поверхи гуртожитку

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові близько опівночі 1 серпня зафіксовано три влучання у густо населених районах.

“Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється”, – пише мер.

Нагадаємо, що в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці влучання виникла пожежа.