Терехов: три “прильоти” в Харкові, дрон зруйнував два поверхи гуртожитку
Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові близько опівночі 1 серпня зафіксовано три влучання у густо населених районах.
“Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється”, – пише мер.
Нагадаємо, що в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці влучання виникла пожежа.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 01:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові близько опівночі 1 серпня зафіксовано три влучання у густо населених районах.".