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Терехов: три “прильоти” в Харкові, дрон зруйнував два поверхи гуртожитку

Події 01:13   01.08.2023
Олена Нагорна
Терехов: три “прильоти” в Харкові, дрон зруйнував два поверхи гуртожитку

Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові близько опівночі 1 серпня зафіксовано три влучання у густо населених районах.

“Один з дронів зруйнував два поверхи одного з гуртожитків. Там пожежа, працюють підрозділи ДСНС. Інформація про постраждалих наразі уточнюється”, – пише мер.

Нагадаємо, що в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці влучання виникла пожежа.

Читайте також: Харків’яни пишуть про перебої зі світлом після атаки БпЛА: інформація обленерго

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 01:13;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок атаки ворожих безпілотників у Харкові близько опівночі 1 серпня зафіксовано три влучання у густо населених районах.".