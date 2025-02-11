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Копы погасили пылающий автомобиль в Харькове (видео)

Происшествия 20:51   11.02.2025
Оксана Якушко
Копы погасили пылающий автомобиль в Харькове (видео) Фото: Патрульная полиция Харьковской области

Огонь охватил автомобиль на улице Единства, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Инцидент произошел утром 11 февраля. Прибывшим на место происшествия инспекторам водитель рассказал, что в его машине во время движения, вероятно, произошло короткое замыкание проводки.

Из моторного отделения начал валить дым, после чего вспыхнул пожар.

Патрульные сразу начали тушить огонь. Им удалось локализовать пламя до приезда спасателей.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 февраля 2025 в 20:51;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бесплатное такси в Харькове: мэрия выделила 360 тыс, кто может воспользоваться".