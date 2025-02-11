Копы погасили пылающий автомобиль в Харькове (видео)

Огонь охватил автомобиль на улице Единства, сообщила Патрульная полиция Харьковской области.

Инцидент произошел утром 11 февраля. Прибывшим на место происшествия инспекторам водитель рассказал, что в его машине во время движения, вероятно, произошло короткое замыкание проводки.

Из моторного отделения начал валить дым, после чего вспыхнул пожар.

Патрульные сразу начали тушить огонь. Им удалось локализовать пламя до приезда спасателей.