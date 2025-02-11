Копи загасили автівку, що палала, у Харкові (відео)
Вогонь охопив автівку на вулиці Єдності, повідомила Патрульна поліція Харківської області.
Інцидент стався вранці 11 лютого. Інспекторам, що прибули на місце події, водій повідомив, що в його машині під час руху, ймовірно, сталося коротке замикання проводки.
Із моторного відділення почав йти дим, після чого спалахнула пожежа.
Патрульні одразу розпочали гасити вогонь. Їм вдалося локалізувати полум’я до приїзду рятувальників.
Читайте також: Безкоштовне таксі в Харкові: мерія виділила 360 тисяч, хто може скористатись
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: коп, машина, огонь, патрульная полиция Харьковской области, пожежа;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Копи загасили автівку, що палала, у Харкові (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 20:51;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вогонь охопив автівку на вулиці Єдності, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".