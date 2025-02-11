Копи загасили автівку, що палала, у Харкові (відео)

Вогонь охопив автівку на вулиці Єдності, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Інцидент стався вранці 11 лютого. Інспекторам, що прибули на місце події, водій повідомив, що в його машині під час руху, ймовірно, сталося коротке замикання проводки.

Із моторного відділення почав йти дим, після чого спалахнула пожежа.

Патрульні одразу розпочали гасити вогонь. Їм вдалося локалізувати полум’я до приїзду рятувальників.