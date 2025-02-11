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Копи загасили автівку, що палала, у Харкові (відео)

Події 20:51   11.02.2025
Оксана Якушко
Копи загасили автівку, що палала, у Харкові (відео)

Вогонь охопив автівку на вулиці Єдності, повідомила Патрульна поліція Харківської області.

Інцидент стався вранці 11 лютого. Інспекторам, що прибули на місце події, водій повідомив, що в його машині під час руху, ймовірно, сталося коротке замикання проводки.

Із моторного відділення почав йти дим, після чого спалахнула пожежа.

Патрульні одразу розпочали гасити вогонь. Їм вдалося локалізувати полум’я до приїзду рятувальників.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Лютого 2025 в 20:51;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вогонь охопив автівку на вулиці Єдності, повідомила Патрульна поліція Харківської області.".