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Шахеди по Харкову запустили з Бєлгородщини: подробиці і відео від прокуратури

Події 07:24   01.08.2023
Олена Нагорна
Шахеди по Харкову запустили з Бєлгородщини: подробиці і відео від прокуратури

БпЛА “Шахед” росіяни запустили по Харкову близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.

“Влучання були у будівлю одного з навчальних закладів на території Салтівського району та по будівлі одного зі спортивних об’єктів Шевченківського району. Там на місці отримав тілесні ушкодження охоронець цього об’єкту. Його було госпіталізовано”, – розповів Чубенко.

За фактом ударів відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни).

Відео: Харківська облпрокуратура

Нагадаємо, що в Харкові прогриміли щонайменше три вибухи. Терехов повідомив, що армія РФ атакувала дронами Шевченківський район міста. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що на місці влучання виникла пожежа. Пізніше Терехов написав, що зафіксовано три “прильоти” у густо населених районах міста, і один із дронів зруйнував два поверхи гуртожитку. Про пораненого у центрі міста чоловіка повідомив начальник облуправління Нацполіції Володимир Тимошко.

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 07:24;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "БпЛА “Шахед” росіяни запустили по Харкову близько опівночі 1 серпня з території Бєлгородської області, повідомив речник облпрокуратури Дмитро Чубенко.".