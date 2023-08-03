Боец 92-й ОМБр рассказал, как сдерживают армию РФ на Купянском направлении
На Купянском направлении войскам РФ несмотря на их активные попытки прорвать украинскую оборону не удается хоть как-то продвинуться, рассказал в эфире национального телемарафона младший сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92-й ОМБр Олесь Маляревич.
Он отметил, что на Купянском направлении украинские защитники находятся в активной обороне.
«Уже вторую неделю, а может и больше, они (россияне — ред.) пытаются штурмовать по всей линии соприкосновения Купянск-Сватово-Кременная. Это достаточно длинная линия фронта. В нескольких местах они пытаются прорваться, но несмотря на сложность ситуации и количество личного состава и техники врага — ситуация пока стабилизирована. Им не удается хоть как-то продвинуться на нашу территорию и достичь новых рубежей. Все силы и средства направлены на то, чтобы их план по захвату левого берега реки Оскол не был реализован», — подчеркнул Маляревич.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 18:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении войскам РФ несмотря на их активные попытки прорвать украинскую оборону не удается хоть как-то продвинуться, рассказал в эфире национального телемарафона младший сержант роты ударных БпЛА и артиллерийской разведки 92-й ОМБр Олесь Маляревич.".