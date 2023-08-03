ВСУ ежедневно срывают планы врага на Купянско-Лиманском направлении — Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассмотрел с командирами вопросы адекватного реагирования на наступательные действия противника на Лиманском и Купянском направлениях.
Также обсуждали повышение эффективности огневого поражения врага, борьбу с дронами и обеспечение действий украинских войск, сообщает Military Media Center со ссылкой на Сырского.
«В условиях продолжения активных наступательных действий противника на Купянском и Лиманском направлениях наши войска ежедневно срывают его планы по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике, уменьшают наступательный потенциал вражеских войск», — отметил Сырский.
На Бахмутском направлении, по его словам, ВСУ продолжают наступательные действия, освобождая территории в условиях сильного сопротивления противника.
Читайте также: Боец 92-й ОМБр рассказал, как сдерживают армию РФ на Купянском направлении
Новости по теме:
Вы читали новость: «ВСУ ежедневно срывают планы врага на Купянско-Лиманском направлении — Сырский»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 23:40;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассмотрел с командирами вопросы адекватного реагирования на наступательные действия противника на Лиманском и Купянском направлениях.".