ВСУ ежедневно срывают планы врага на Купянско-Лиманском направлении — Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассмотрел с командирами вопросы адекватного реагирования на наступательные действия противника на Лиманском и Купянском направлениях.

Также обсуждали повышение эффективности огневого поражения врага, борьбу с дронами и обеспечение действий украинских войск, сообщает Military Media Center со ссылкой на Сырского.

«В условиях продолжения активных наступательных действий противника на Купянском и Лиманском направлениях наши войска ежедневно срывают его планы по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике, уменьшают наступательный потенциал вражеских войск», — отметил Сырский.

На Бахмутском направлении, по его словам, ВСУ продолжают наступательные действия, освобождая территории в условиях сильного сопротивления противника.