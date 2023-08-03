Live
  • Пт 04.08.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.15
    • 🟢

ВСУ ежедневно срывают планы врага на Купянско-Лиманском направлении — Сырский

Общество 23:40   03.08.2023
Елена Нагорная
ВСУ ежедневно срывают планы врага на Купянско-Лиманском направлении — Сырский Фото: Military Media Center

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассмотрел с командирами вопросы адекватного реагирования на наступательные действия противника на Лиманском и Купянском направлениях.

Также обсуждали повышение эффективности огневого поражения врага, борьбу с дронами и обеспечение действий украинских войск, сообщает Military Media Center со ссылкой на Сырского.

«В условиях продолжения активных наступательных действий противника на Купянском и Лиманском направлениях наши войска ежедневно срывают его планы по прорыву нашей обороны, наносят существенные потери в личном составе и технике, уменьшают наступательный потенциал вражеских войск», — отметил Сырский.

На Бахмутском направлении, по его словам, ВСУ продолжают наступательные действия, освобождая территории в условиях сильного сопротивления противника.

Читайте также: Боец 92-й ОМБр рассказал, как сдерживают армию РФ на Купянском направлении

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
Тактика у россиян меняется — Терехов об обстрелах Харькова
03.08.2023, 09:55
Боец 92-й ОМБр рассказал, как сдерживают армию РФ на Купянском направлении
Боец 92-й ОМБр рассказал, как сдерживают армию РФ на Купянском направлении
03.08.2023, 18:45
Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области
Генштаб сообщил об авиаударах вблизи Харькова и 4 населенных пунктов области
03.08.2023, 19:10
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
«Нажиться» на детях решил мэр города вблизи Харькова: подробности
03.08.2023, 11:20
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
Хочется кричать, но у живущих в РФ уши воском залиты, — Вайкуле о Харькове
02.08.2023, 22:14
В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу
В Харькове и Киеве владельцы клиник продавали младенцев за границу
03.08.2023, 14:34

Новости по теме:

23:12
Помимо авиаудара Петропавловка на Харьковщине подверглась артобстрелу (фото)
22:43
Новая профессия или переподготовка — бесплатно: кто имеет право на Харьковщине
22:06
Сколько солдат и техники потеряла РФ благодаря дронам харьковской 92-й ОМБр
21:20
О судьбе собак из Купянска рассказали в харьковском коммунальном приюте (фото)
20:45
Зеленского просят присвоить Героя бойцу с Харьковщины, погибшему на юге

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «ВСУ ежедневно срывают планы врага на Купянско-Лиманском направлении — Сырский»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 23:40;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассмотрел с командирами вопросы адекватного реагирования на наступательные действия противника на Лиманском и Купянском направлениях.".