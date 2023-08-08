Сырский приехал в район боевых действий на Купянском направлении
Фото: Александр Сырский
Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что 8 августа работает с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.
Об этом Сырский проинформировал в Telegram.
Он отметил, что совместно принимают «все необходимые оперативные решения».
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 23:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что 8 августа работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.".