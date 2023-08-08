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Сырский приехал в район боевых действий на Купянском направлении

Общество 23:54   08.08.2023
Елена Нагорная
Сырский приехал в район боевых действий на Купянском направлении Фото: Александр Сырский

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что 8 августа работает с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.

Об этом Сырский проинформировал в Telegram.

Он отметил, что совместно принимают «все необходимые оперативные решения».

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 23:54;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что 8 августа работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.".