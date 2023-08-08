Сырский приехал в район боевых действий на Купянском направлении

Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский сообщил, что 8 августа работает с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.

Об этом Сырский проинформировал в Telegram.

Он отметил, что совместно принимают «все необходимые оперативные решения».