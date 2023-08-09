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Атаки армії РФ відбито на Харківщині на Куп’янському напрямку – Генштаб

Події 19:06   09.08.2023
Олена Нагорна
Атаки армії РФ відбито на Харківщині на Куп’янському напрямку – Генштаб

У Харківській області протягом доби українські захисники відбили ворожі атаки на північ від села Синьківка та на північний схід від села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 19:06;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області протягом доби українські захисники відбили ворожі атаки на північ від села Синьківка та на північний схід від села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.".