Атаки армії РФ відбито на Харківщині на Куп’янському напрямку – Генштаб

У Харківській області протягом доби українські захисники відбили ворожі атаки на північ від села Синьківка та на північний схід від села Іванівка Куп’янського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 18:00.

Ворожих обстрілів з мінометів та артилерії зазнали населені пункти Уди, Соснівка, Гранів, Стариця, Вовчанськ, Нестерне, Фиголівка, Западне, Петропавлівка, Подоли та Берестове.