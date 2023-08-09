Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб

В Харьковской области в течение суток украинские защитники отбили вражеские атаки севернее села Синьковка и северо-восточнее села Ивановка Купянского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.

Вражеским обстрелам из минометов и артиллерии подверглись населенные пункты Уды, Сосновка, Гранов, Старица, Волчанск, Нестерное, Фиголевка, Западное, Петропавловка, Подолы и Берестовое.