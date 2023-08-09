Враг снова ударил по Купянщине: горел частный дом (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
9 августа в 12:20 оккупанты обстреляли село Петропавловка в Купянском районе на Харьковщине.
В результате обстрела загорелся частный дом, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Площадь пожара составляла 150 кв.м. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 12:50 и ликвидировали его окончательно в 13:10», — добавили спасатели.
Жертв и пострадавших нет.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 14:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "9 августа в 12:20 оккупанты обстреляли село Петропавловка в Купянском районе на Харьковщине.".