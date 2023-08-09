Враг снова ударил по Купянщине: горел частный дом (фото)

9 августа в 12:20 оккупанты обстреляли село Петропавловка в Купянском районе на Харьковщине.

В результате обстрела загорелся частный дом, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Площадь пожара составляла 150 кв.м. Под постоянной угрозой повторных обстрелов пожарные локализовали огонь в 12:50 и ликвидировали его окончательно в 13:10», — добавили спасатели.

Жертв и пострадавших нет.