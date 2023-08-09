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Ворог знову вдарив по Куп’янщині: горів приватний будинок (фото)

Події 14:53   09.08.2023
Вікторія Яковенко
Ворог знову вдарив по Куп’янщині: горів приватний будинок (фото) Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

9 серпня о 12:20 окупанти обстріляли село Петропавлівка в Куп’янському районі на Харківщині.

Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10», – додали рятувальники.

Жертв та постраждалих немає.

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Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 14:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 серпня о 12:20 окупанти обстріляли село Петропавлівка в Куп’янському районі на Харківщині.".