Ворог знову вдарив по Куп’янщині: горів приватний будинок (фото)
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
9 серпня о 12:20 окупанти обстріляли село Петропавлівка в Куп’янському районі на Харківщині.
Внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок, повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Площа пожежі складала 150 кв.м. Під постійною загрозою повторних обстрілів вогнеборці локалізували вогонь о 12:50 та ліквідували його остаточно о 13:10», – додали рятувальники.
Жертв та постраждалих немає.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 14:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "9 серпня о 12:20 окупанти обстріляли село Петропавлівка в Куп’янському районі на Харківщині.".