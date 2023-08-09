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Влада Куп’янщини закликає мешканців «прийняти рішення» щодо евакуації

Суспільство 14:07   09.08.2023
Вікторія Яковенко
Влада Куп’янщини закликає мешканців «прийняти рішення» щодо евакуації Фото: Андрій Канашевич

Через зростання інтенсивності російських обстрілів Куп’янського району в Харківській області та їхню хаотичність місцева влада пропонує мешканцям евакуюватися.

Про це повідомив у Facebook т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Артилерійські обстріли, авіабомби та лісні пожежі. Така сьогодні реальність в населених пунктах наближених до лінії фронту. Російські терористи стають ще більш цинічними та абсолютно байдужими до людського життя. Як наслідок, майже кожен день, маємо загиблих та поранених серед мирного населення», – написав Канашевич.

Тож мешканцям Куп’янського району влада пропонує прийняти відповідальне та зважене рішення щодо тимчасового виїзду на безпечні території Харківщини та України поки ЗСУ «виконають свою роботу».

«Один з багатьох варіантів на фото, яке зроблено в селі Кучерівка під час обстрілів. Всю інформацію щодо евакуації можливо отримати в органах районної та місцевої влади», – зазначив Канашевич.

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Фото: Андрій Канашевич

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2023 в 14:07;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через зростання інтенсивності російських обстрілів Куп’янського району в Харківській області та їхню хаотичність місцева влада пропонує мешканцям евакуюватися.".