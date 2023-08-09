Влада Куп’янщини закликає мешканців «прийняти рішення» щодо евакуації

Через зростання інтенсивності російських обстрілів Куп’янського району в Харківській області та їхню хаотичність місцева влада пропонує мешканцям евакуюватися.

Про це повідомив у Facebook т.в.о. начальника Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

«Артилерійські обстріли, авіабомби та лісні пожежі. Така сьогодні реальність в населених пунктах наближених до лінії фронту. Російські терористи стають ще більш цинічними та абсолютно байдужими до людського життя. Як наслідок, майже кожен день, маємо загиблих та поранених серед мирного населення», – написав Канашевич.

Тож мешканцям Куп’янського району влада пропонує прийняти відповідальне та зважене рішення щодо тимчасового виїзду на безпечні території Харківщини та України поки ЗСУ «виконають свою роботу».

«Один з багатьох варіантів на фото, яке зроблено в селі Кучерівка під час обстрілів. Всю інформацію щодо евакуації можливо отримати в органах районної та місцевої влади», – зазначив Канашевич.