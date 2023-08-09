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Власти Купянщины призывают жителей «принять решение» об эвакуации

Общество 14:07   09.08.2023
Виктория Яковенко
Власти Купянщины призывают жителей «принять решение» об эвакуации Фото: Андрей Канашевич

Из-за роста интенсивности российских обстрелов Купянского района в Харьковской области и их хаотичности местные власти предлагают жителям эвакуироваться.

Об этом сообщил в Facebook в.и.о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич.

«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта. Российские террористы становятся еще более циничными и совершенно безразличными к человеческой жизни. Как следствие, почти каждый день, есть погибшие и раненые среди мирного населения», — написал Канашевич.

Поэтому жителям Купянского района власти предлагают принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковщины и Украины пока ВСУ «выполнят свою работу».

«Один из многих вариантов на фото, сделанный в селе Кучеровка во время обстрелов. Всю информацию об эвакуации можно получить в органах районных и местных властей», — отметил Канашевич.

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Фото: Андрей Канашевич

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 14:07;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за роста интенсивности российских обстрелов Купянского района в Харьковской области и их хаотичности местные власти предлагают жителям эвакуироваться.".