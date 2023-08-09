Власти Купянщины призывают жителей «принять решение» об эвакуации
Из-за роста интенсивности российских обстрелов Купянского района в Харьковской области и их хаотичности местные власти предлагают жителям эвакуироваться.
Об этом сообщил в Facebook в.и.о. начальника Купянского РВА Андрей Канашевич.
«Артиллерийские обстрелы, авиабомбы и лесные пожары. Такова сегодня реальность в населенных пунктах, приближенных к линии фронта. Российские террористы становятся еще более циничными и совершенно безразличными к человеческой жизни. Как следствие, почти каждый день, есть погибшие и раненые среди мирного населения», — написал Канашевич.
Поэтому жителям Купянского района власти предлагают принять ответственное и взвешенное решение о временном выезде на безопасные территории Харьковщины и Украины пока ВСУ «выполнят свою работу».
«Один из многих вариантов на фото, сделанный в селе Кучеровка во время обстрелов. Всю информацию об эвакуации можно получить в органах районных и местных властей», — отметил Канашевич.
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 14:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за роста интенсивности российских обстрелов Купянского района в Харьковской области и их хаотичности местные власти предлагают жителям эвакуироваться.".