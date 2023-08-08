Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают
На Купянском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Число населенных пунктов, находящихся под вражеским огнем, увеличилось.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«Однако он (враг – ред.) успехов не имеет, под тяжелым огнем он с потерями вынужден отступать. Однако вражеских сил там большое количество», — отметил Синегубов.
Он также сообщил, что в Купянском районе уже несколько месяцев объявлена эвакуация, однако жители неохотно уезжают.
«Поэтому мы будем рассматривать возможность принудительной эвакуации детей из самого города Купянск и из тех населенных пунктов, там где еще проживают дети со своими родителями», — добавил глава ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Число населенных пунктов, находящихся под вражеским огнем, увеличилось.".