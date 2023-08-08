Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают

На Купянском направлении оккупанты продолжают вести наступательные действия. Число населенных пунктов, находящихся под вражеским огнем, увеличилось.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«Однако он (враг – ред.) успехов не имеет, под тяжелым огнем он с потерями вынужден отступать. Однако вражеских сил там большое количество», — отметил Синегубов.

Он также сообщил, что в Купянском районе уже несколько месяцев объявлена эвакуация, однако жители неохотно уезжают.

«Поэтому мы будем рассматривать возможность принудительной эвакуации детей из самого города Купянск и из тех населенных пунктов, там где еще проживают дети со своими родителями», — добавил глава ХОВА.