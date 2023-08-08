Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску

Армия РФ, не добившись «успеха под Боровой», перенесла усилия на другой участок фронта, сообщил военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец. При этом, по его мнению, все действия врага пока вписываются в так называемый «большой план генерала Герасимова».

«На Купянском направлении, очевидно, командование противника решило не ждать «успеха под Боровой» и начало активизацию по дирекции с. Лиман Первый — с. Синьковка с целью прорваться на ближние подступы к г. Купянск, — отметил Машовец в обзоре утром 8 августа. — Подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) противника, поддержанные левофланговыми подразделениями 138-й омсбр попытались прорваться в именно с. Синьковка, одновременно действуя вдоль р. Оскол с севера».

Машовец отметил, что достоверной информации о результатах этих атак на данный момент нет, «но судя по тому, что ВСУ продолжают контролировать с. Синьковка, а противник не продвинулся южнее «траверса» с. Калиновое вдоль р. Оскол, особенно успешными эти атаки противника не назовешь».

Параллельно, по мнению обозревателя, россияне готовятся к серии атак в сторону Купянска с другого направления — из района северо-западнее села Первомайское в сторону Петропавловки.

«У меня даже и сомнения нет, что эта активизация напрямую связана с недавними действиями противника по направлению Сватово — Боровая, а также очередным этапом активизации войск (сил) противника из состава ГВ «Центр» на Лиманском направлении. Вероятно, я был прав, в свое время, когда в своих допущениях и прогнозах, примерно месяц назад, утверждал, что командование противника обязательно согласует и синхронизирует действия войск ГВ «Запад» и ГВ «Центр» относительно своих наступательных действий в рамках так называемого «большого плана генерала герасимова», — отметил Машовец.

О том, что реализация «плана Герасимова» продолжается, по мнению военного обозревателя, свидетельствует остановка наступления по направлению на Боровую и одновременная активизация на направлении на Купянск. Причем враг активизировался и южнее Купянск — в районе Новоселовского по направлению на Берестовое.

Также в «плюс» такому восприятию событий работает появление самого начальника российского Генштаба Герасимова на передовом командном пункте ГВ «Центр», которое совпало с активизацией наступления этой группировки.

«В этом смысле, очевидно, у противника явно что-то «не совсем» складывается… Иначе, «гениальный штабист герасимов» не приехал бы лично «раздавать волшебного пенделя» своим подчиненным из состава ГВ «Центр» (которому, судя по всему, в его плане была ведена основная роль), а пил бы мохито в своем кабинете в Москве… не рискуя вызвать на свою мордяку «сильно выпивающего комбайнера» прилет некоего «случайного» «Хаймарса», — считает Машовец.

Подытоживая обзор, он сообщил приятные данные с Боровского направления.

«В течение предыдущих двух суток передовые подразделения ВСУ сумели не только «стабилизировать» плацдарм противника на р. Черный Жеребец, но и существенно его сократить по направлению на с. Кармазиновка… И судя по всему, для передовых подразделений 21-й омсбр противника это было достаточно неожиданно. Особенно после того, как они до этого совершили удачный «скачок» за реку… «Ой, не зря герасимов приезжал, ой не зря», — отметил обозреватель.