Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська

Армія РФ, не досягнувши “успіху під Боровою”, перенесла зусилля на іншу ділянку фронту, повідомив військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. При цьому, на його думку, всі дії ворога поки що вписуються в так званий “великий план генерала Герасимова”.

“На Куп’янському напрямку, очевидно, командування противника вирішило не чекати “успіху під Боровою” і почало активізацію за дирекцією с. Лиман Перший – с. Синьківка з метою прорватися на ближні підступи до м. Куп’янська, – зазначив Машовець в огляді вранці 8 серпня. – Підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади (омсбр) противника, підтримані лівофланговими підрозділами 138-ї омсбр, спробували прорватися саме в с. Синьківка, одночасно діючи вздовж р. Оскіл з півночі”.

Машовець зазначив, що перевіреної інформації про результати цих атак на цей час немає, “але судячи з того, що ЗСУ продовжують контролювати с. Синьківка, а противник не просунувся на південь від “траверсу” с. Калинове вздовж річки Оскіл, особливо успішними ці атаки противника не назвеш”.

Паралельно, на думку оглядача, росіяни готуються до серії атак у бік Куп’янська з іншого напрямку – з району на північний захід від села Первомайське – в бік Петропавлівки.

“У мене навіть і сумніву немає, що ця активізація безпосередньо пов’язана з недавніми діями противника за напрямком Сватове – Борова, а також черговим етапом активізації військ (сил) противника зі складу ГВ “Центр” на Лиманському напрямку. Мабуть, я мав рацію свого часу, коли у своїх припущеннях та прогнозах, приблизно місяць тому, стверджував, що командування противника обов’язково узгодить та синхронізує дії військ ГВ “Захід” та ГВ “Центр” щодо своїх наступальних дій у рамках так званого “великого плану генерала герасимова”, – наголосив Машовець.

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Про те, що реалізація “плану Герасимова” триває, на думку військового оглядача, свідчить зупинка наступу в районі Борової та одночасна активізація на напрямку на Куп’янськ. Причому ворог активізувався і на південь від Куп’янська – в районі Новоселівського – в напрямку на Берестове.

Також у “плюс” такому сприйняттю подій працює поява самого начальника російського Генштабу Герасимова на передовому командному пункті ГВ “Центр”, яке збіглося з активізацією наступу цього угрупування.

“У цьому сенсі, очевидно, у противника явно щось “не зовсім” складається… Інакше, “геніальний штабист герасимов” не приїхав би особисто “роздавати чарівного пенделя” своїм підлеглим зі складу ГВ “Центр” (якому, судячи з усього, в його плані була відведена основна роль), а пив би мохіто у своєму кабінеті в Москві… не ризикуючи викликати на свою мордяку “комбайнера, що сильно випиває”, приліт якогось “випадкового” “Хаймарса”, – вважає Машовець.

Підсумовуючи огляд, він повідомив приємні дані з Борівського напрямку.

“Протягом попередніх двох діб передові підрозділи ЗСУ зуміли не тільки “стабілізувати” плацдарм противника на р. Чорний Жеребець, але й суттєво його скоротити в напрямку на с. Кармазинівка… І зважаючи на все, для передових підрозділів 21-ї омсбр противника це було досить несподівано, особливо після того, як вони до цього зробили вдалий “стрибок” за річку… “Ой, не дарма герасимов приїжджав, ой не дарма”, – зазначив оглядач.