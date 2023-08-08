Синєгубов: РФ штурмує на Куп’янщині, але жителі неохоче виїжджають

На Куп’янському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Кількість населених пунктів, які знаходяться під ворожим вогнем, збільшилася.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Однак, він (ворог – ред.) успіхів не має, під важким вогнем він з втратами вимушений відступати. Однак, ворожих сил там велика кількість», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що в Куп’янському районі вже кілька місяців оголошена евакуація, однак жителі неохоче виїжджають.

«Тому ми наразі будемо розглядати можливість примусової евакуації дітей з самого міста Куп’янськ і з тих населених пунктів, там де ще проживають діти з своїми батьками», – додав голова ХОВА.