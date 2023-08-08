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Синєгубов: РФ штурмує на Куп’янщині, але жителі неохоче виїжджають

Суспільство 12:08   08.08.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов: РФ штурмує на Куп’янщині, але жителі неохоче виїжджають

На Куп’янському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Кількість населених пунктів, які знаходяться під ворожим вогнем, збільшилася.

Про це в етері нацмарафону повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Однак, він (ворог – ред.) успіхів не має, під важким вогнем він з втратами вимушений відступати. Однак, ворожих сил там велика кількість», – зазначив Синєгубов.

Він також повідомив, що в Куп’янському районі вже кілька місяців оголошена евакуація, однак жителі неохоче виїжджають.

«Тому ми наразі будемо розглядати можливість примусової евакуації дітей з самого міста Куп’янськ і з тих населених пунктів, там де ще проживають діти з своїми батьками», – додав голова ХОВА.

Читайте також: Машовець про Куп’янський напрямок: вирішили прориватися до Куп’янська

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку окупанти продовжують вести наступальні дії. Кількість населених пунктів, які знаходяться під ворожим вогнем, збільшилася.".