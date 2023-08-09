Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении

Армия РФ на Купянско-Лиманском направлении в течение месяца не может достигнуть ни одной из поставленных задач – занять новые, более выгодные рубежи и оттянуть в места своих атак силы обороны Украины.

Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан выразил в эфире YouTube-канала «Фабрика новин».

“Сейчас там несколько бригад подготовленных для выполнения боевых задач. Они уже месяц пытаются их выполнять. И Сырский (командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский – ред.) прав, там система обороны выстроена так, что малыми силами, меньше в разы, чем у россиян, мы удерживаем это направление. Там хорошая для активной обороны поверхность. Наступать широким фронтом не получается. У россиян максимум фронт был по ширине в районе 10 километров. Больше у них не получается, так как зажаты озерами, реками. Развернуться там просто негде. Это четыре реки: Оскол, Жеребец, Красная и Северский Донец. Этим пользуются наши части в обороне. Для того чтобы не дать россиянам двинуться, и мы им практически не даем. То есть, плюс-минус идет там несколько километров, но это не глобально”, — говорит Свитан.

Также, по его словам, россиянам не удается заставить перебросить украинские части и резервы на укрепление данного направления.

“Сил и средств (Украины – ред.), которые сейчас там используются, пока достаточно. Используются в основном оперативные резервы, которые перебрасываются, может быть. По рокадным дорогам вдоль линии фронта с переброской с Донецкого направления на Луганское, с Луганского на Донецкое. То есть, идет манёвр резервов. Не просто так там Сырский находится. Генерал разбирается в этой теме. Он знает, что делать, если заявляет. Что враг не сдвинется, не пройдет”, — добавил Свитан.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 8 августа сообщил, что работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.