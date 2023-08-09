Live
  • Ср 09.08.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.01
    • 🔴

Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении

Политика 23:19   09.08.2023
Елена Нагорная
Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении

Армия РФ на Купянско-Лиманском направлении в течение месяца не может достигнуть ни одной из поставленных задач – занять новые, более выгодные рубежи и оттянуть в места своих атак силы обороны Украины.

Такое мнение украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан выразил в эфире YouTube-канала «Фабрика новин».

“Сейчас там несколько бригад подготовленных для выполнения боевых задач. Они уже месяц пытаются их выполнять. И Сырский (командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский – ред.) прав, там система обороны выстроена так, что малыми силами, меньше в разы, чем у россиян, мы удерживаем это направление. Там хорошая для активной обороны поверхность. Наступать широким фронтом не получается. У россиян максимум фронт был по ширине в районе 10 километров. Больше у них не получается, так как зажаты озерами, реками. Развернуться там просто негде. Это четыре реки: Оскол, Жеребец, Красная и Северский Донец. Этим пользуются наши части в обороне. Для того чтобы не дать россиянам двинуться, и мы им практически не даем. То есть, плюс-минус идет там несколько километров, но это не глобально”, — говорит Свитан.

Также, по его словам, россиянам не удается заставить перебросить украинские части и резервы на укрепление данного направления.

“Сил и средств (Украины – ред.), которые сейчас там используются, пока достаточно. Используются в основном оперативные резервы, которые перебрасываются, может быть. По рокадным дорогам вдоль линии фронта с переброской с Донецкого направления на Луганское, с Луганского на Донецкое. То есть, идет манёвр резервов. Не просто так там Сырский находится. Генерал разбирается в этой теме. Он знает, что делать, если заявляет. Что враг не сдвинется, не пройдет”, — добавил Свитан.

Напомним, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 8 августа сообщил, что работал с командирами в районе боевых действий на Купянском направлении.

Читайте также: Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
«Бесконечное движение с двух сторон» — Маляр о Купянском направлении
09.08.2023, 11:18
Разрушение имения митрополита Онуфрия в центре Харькова: полиция открыла дело
Разрушение имения митрополита Онуфрия в центре Харькова: полиция открыла дело
09.08.2023, 20:16
Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб
Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб
09.08.2023, 19:06
Обязательная эвакуация 11 тысяч жителей Купянщины возможна из-за обострения
Обязательная эвакуация 11 тысяч жителей Купянщины возможна из-за обострения
09.08.2023, 21:22
Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении
Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении
09.08.2023, 23:19

Новости по теме:

22:40
Опасное авокадо ввезли в Украину: к бдительности призывают жителей Харьковщины
22:09
Смертельное ДТП на Тюринской: за наезд на пенсионерку водителю дали пять лет
21:22
Обязательная эвакуация 11 тысяч жителей Купянщины возможна из-за обострения
19:34
На Купянском направлении за сутки враг атаковал пять раз — Череватый
19:06
Атаки армии РФ отбиты на Харьковщине на Купянском направлении — Генштаб

  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Не просто так там Сырский находится – эксперт о Купянском направлении»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 9 августа 2023 в 23:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ на Купянско-Лиманском направлении в течение месяца не может достигнуть ни одной из поставленных задач – занять новые, более выгодные рубежи и оттянуть в места своих атак силы обороны Украины.".